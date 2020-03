Incognita virus, ma i piacentini non rinunciano a partire

È uno dei settori più colpiti dal panico da Coronavirus. Il turismo infatti sta soffrendo come non mai anche se molti piacentini non rinunciano a partire. I centralini delle agenzie di viaggi sono stati presi d’assalto in questi giorni per le richieste di informazioni. Nicole Rossi dell’agenzia “Viaggi dello Zodiaco” rassicura: “Stiamo cercando di accontentare tutti e stiamo supportando i nostri viaggiatori, la situazione non è stabile ma evolve continuamente”. La sospensione delle gite scolastiche non aiuta: “Da quel punto di vista è stato tutto annullato. A soffrirne sono anche le imprese di autonoleggio”.

