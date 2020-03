Pendolari, prorogata la convenzione “Mi Muovo” fino al 30 giugno

“La convenzione Mi Muovo con validità per l’accesso ai treni Freccia Bianca, Intercity e Freccia Argento è stata prorogata fino al 30 giugno”. Lo annuncia il presidente dell’Associazione pendolari di Piacenza Mauro Braghieri. “Da marzo a giugno sarà quindi possibile acquistare, in aggiunta all’abbonamento regionale, la convenzione di durata mensile (al momento è stata sospesa l’annuale) per viaggiare in alta velocità tra Piacenza e Milano con i treni 8802,8804, 8823, 8825 e 8829”.

“Ci è stato assicurato – prosegue il rappresentante della categoria – che in questo periodo verrà istituito un tavolo tecnico tra Regione e Trenitalia per rendere la convenzione strutturale. L’Associazione pendolari di Piacenza intende continuare ad assicurare la massima attenzione in un’ottica migliorativa. Ribadiamo quelli che sono i nostri punti di attenzione: mantenere la convenzione Mi Muovo a prezzi accessibili e anche in forma annuale, porre rimedio all’orario di dicembre 2019 prevedendo un collegamento Freccia Argento Parma-Piacenza che fermi a Piacenza, attenzione massima al trasporto regionale con un’evoluzione nella fornitura dei treni Rock più adatti in termini di capienza ai flussi sulle tratte, prevedendo nell’attesa l’eventuale accoppiamento di treni nei momenti particolarmente critici”.