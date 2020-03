Un sardo: “Compro da voi le scarpe per sostenere l’economia piacentina”

Si è fatto avanti dalla Sardegna per sostenere, nel suo piccolo, l’economia piacentina duramente vessata dall’emergenza Coronavirus. Un residente di Sassari ha contattato il negozio Bulla Sport di via Colombo per acquistare due paia di scarpe. “Il cliente mi ha detto che era interessato a comprare alcuni articoli – racconta il titolare Filippo Bulla – per dare una mano alla nostra provincia. Mi ha comunicato che d’ora in poi vuole affidarsi solo ad attività commerciali italiane per favorire la ripresa delle zone messe in crisi dal Covid-19″.

Anche Bulla Sport, tra l’altro, sta facendo i conti con le limitazioni (e gli inevitabili mancati incassi) che l’allerta sanitaria si è portata con sé: la saracinesca del punto vendita di via Colombo è rimasta abbassata nelle giornate di sabato e domenica, come previsto dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le strutture commerciali medie e grandi.