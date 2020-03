Ladro in un supermercato a Guardamiglio, catturato dalle guardie giurate

Pensava forse di farla franca il ladro che, alcune notti fa, tra le strade ancora più deserte a causa dell’emergenza coronavirus, ha tentato di compiere un furto in un supermercato di Guardamiglio. Non ha però fatto i conti con il sistema di allarme, che ha messo in allerta la centrale operativa di Metronotte Piacenza. Sul posto è subito intervenuta una pattuglia di guardie giurate che al loro arrivo hanno notato che una porta del supermercato era stata divelta e nelle vicinanze era presente un fuoristrada. Durante l’ispezione all’interno del supermercato, i metronotte hanno notato che un individuo stava cercando di nascondersi, dopo aver trafugato una scala in acciaio presente nel punto vendita.

Il ladro, al quale era impossibile la fuga, è stato catturato e quindi consegnato alle forze dell’ordine.