Rivergaro, pulisce le strade col trattore. Lunedì in campo anche Iren

Un agricoltore di Rivergaro è sceso in campo per disinfettare le strade con una soluzione a base di acqua e candeggina. L’operazione, autorizzata e sostenuta dall’amministrazione comunale, riguarda tutte le vie del paese (comprese le frazioni) e potrebbe proseguire anche nei prossimi giorni. “Si tratta di un intervento che ha visto una forte sintonia fra maggioranza e minoranza – sottolinea il sindaco Andrea Albasi -, in particolare con il consigliere comunale Giampaolo Maloberti. Lunedì, invece, Iren procederà con la pulizia di alcuni luoghi specifici di Rivergaro con il pulivapor”. Nel frattempo, l’agricoltore della Valtrebbia ha utilizzato un trattore con la botte normalmente impiegato per i trattamenti antiparassitari sui campi coltivati.

