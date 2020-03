Addio a Giuseppe Battaglia, fra i primi imprenditori a scommettere sulle auto giapponesi

All’età di 81 anni si è spento Giuseppe Battaglia, storico titolare del salone automobilistico di via Emilia Pavese. La sua carriera cominciò nel secondo dopoguerra, con l’inaugurazione di un servizio di autonoleggio in viale Dante. Nel 1973, poi, l’investimento più importante della sua vita: Battaglia avviò il salone automobilistico tuttora situato in via Emilia Pavese, a pochi metri dall’imbocco del ponte di Trebbia. Nel 1989 diventò concessionario multimarca della Nissan, uno dei primi nella nostra regione. E nel 2003 ampliò il salone automobilistico sfruttando un terreno situato sul lato opposto della strada. “Ricordava spesso – sottolineano i parenti – il suo viaggio a Tokyo nel 1991, quando fu invitato a un seminario della Nissan”.

