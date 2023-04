Primo test delle telecamere: 260 auto al giorno nell’isola pedonale. Scattano le multe

Una media di 260 passaggi in auto al giorno. È il bilancio della prima settimana di sperimentazione delle telecamere nell’isola pedonale del centro storico, da lunedì 17 aprile fino a ieri, cioè dalla data di accensione dell’impianto nei pressi di piazza Cavalli e del Corso. Per adesso niente multe, ma a partire dal 15 maggio – dopo un mese di “rodaggio” – il sistema di videosorveglianza inizierà a trasmettere i numeri delle targhe alla polizia locale per l’emissione delle sanzioni.

Nel frattempo i primi rilievi testimoniano una (cattiva) abitudine ben radicata tra i piacentini, ovvero quella di attraversare in auto le aree più centrali della città. Ma l’amministrazione comunale, che ha promosso l’attivazione delle telecamere per contrastare il traffico selvaggio in piazza Cavalli e dintorni, prova comunque a vedere il bicchiere mezzo pieno: “Prima dell’accensione dell’impianto, la media giornaliera degli accessi con mezzi a motore nei varchi dell’area pedonale si attestava a quota 294 – spiega l’assessore alla viabilità Matteo Bongiorni – ora invece si registra una prima riduzione del 12% circa”.

L’obiettivo della giunta Tarasconi, in questo periodo di debutto delle telecamere nell’isola pedonale, è infatti quello di “monitorare il passaggio dei veicoli per mettere a punto il sistema di controllo e gestione“. Una minima “fetta” dei transiti è composta da targhe autorizzate. “Sono conteggiati anche i mezzi che manterranno ugualmente il diritto di passaggio in fase di attivazione definitiva – puntualizza Bongiorni – ad esempio residenti, disabili, servizi di pubblica utilità, sicurezza e soccorso, autobus, taxi o ambulanti del mercato”.

L’emissione delle multe, come detto, comincerà tra poco meno di tre settimane. Dopo una lunga fase di gestazione partita con la precedente amministrazione Barbieri, anche a causa di problemi tecnici nell’installazione del sistema, il Comune di Piacenza ha così avviato il controllo ai varchi delle zone urbane vietate totalmente alle auto per una spesa complessiva di circa 130mila euro. Le telecamere sono collocate in cinque punti: nel tratto pedonale di corso Vittorio Emanuele nei due sensi di marcia, in largo Battisti all’altezza dell’intersezione con vicolo Perestrello, in via Cavour poco prima dell’incrocio con via XX Settembre, in piazza Cavalli lungo la direttrice di via Mazzini e via XX Settembre.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: