“Vado all’ufficio immigrazione”, ma è chiuso. Denunciato

Fermato dalla polizia sul Pubblico Passeggio nel corso dei controlli anti-Coronavirus, si è giustificato dicendo che si stava recando all’ufficio immigrazione. Peccato però che l’ufficio sia chiuso a quell’ora. Questo giovane straniero, residente a Podenzano, è stato quindi denunciato per non aver ottemperato alle leggi antivirus. L’episodio è accaduto nei giorni scorsi.

Il giovane era già stato denunciato qualche giorno prima dai carabinieri, sempre per aver contravvenuto alle leggi antivirus. In quell’occasione si era spostato da Podenzano a Piacenza e non era stato in grado di giustificare il motivo della sua presenza a Piacenza.