Dalle ricette alle note musicali: il video del dottor Restuccia per vincere l’emergenza

Il dottor Domenico Restuccia, medico di famiglia in Val Tidone, è stato tra i primi, non appena la pandemia è scoppiata, a scendere in campo per tentare di contrastarne gli effetti. Oggi, a quasi due mesi di distanza, il medico ha tentato di dare corpo e voce a quel carico enorme di fatica, sofferenza e frustrazione accumulati e forse non ancora metabolizzati. Ha messo nero su bianco un testo, lo ha musicato e ha montato un video che nel giro di poco tempo è stato visualizzato su YouTube da migliaia di persone.

