Lite familiare finisce in tragedia: sfonda una porta a vetri con un calcio e si ferisce mortalmente

Tragedia nella tarda serata di giovedì 16 aprile ad Ancarano, nel comune di Rivergaro. Un uomo è morto in seguito ad un litigio avvenuto all’interno della sua abitazione: la vittima avrebbe avuto un pesante diverbio con la propria compagna quando, per la rabbia, avrebbe sfondato una porta a vetri con un calcio. Un colpo fatale visto che i vetri avrebbero reciso l’arteria femorale: in pochi minuti, l’uomo è morto. Sotto shock la compagna, condotta per accertamenti al pronto soccorso. Accertamenti in corso ad opera dei carabinieri di Rivergaro.

