Sbanda e si schianta contro il muro di una villa a Colonese: 20enne ferita

Sono gravi le condizioni della giovane di 20 anni rimasta coinvolto questo pomeriggio, martedì 28 aprile, in un incidente stradale in località Colonese (nel comune di Rivergaro), lungo la strada che collega Niviano a Grazzano Visconti. Secondo una prima ricostruzione la ragazza ha sbandato in prossimità di una semicurva, schiantandosi con la sua auto contro il muro di una villa. La giovane è stata soccorsa dalla Pubblica Assistenza Sant’Agata di Rivergaro. Sul posto anche un’automedica in arrivo da Piacenza, i vigili del fuoco e la polizia municipale per i rilievi del caso. La 20enne di Niviano rimasta ferita non è fortunatamente in pericolo di vita.

