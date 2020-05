La sottoscrizione di Libertà arriva a quota 107mila euro

In Caritas le richieste di un pasto sono raddoppiate. È anche per questo che la raccolta fondi avviata dalla Fondazione Libertà “Aiutiamo i nuovi poveri” ha deciso di destinare 75 mila euro proprio alla realtà diocesana. 107 mila euro è il fondo accumulato finora grazie anche alla generosità dei piacentini: 50 mila euro li aveva messi a disposizione fin da subito la nostra Fondazione per dare lancio a una sottoscrizione mirata a sostenere chi, a causa dell’emergenza coronavirus, si è ritrovato improvvisamente in condizioni di precarietà e di forte difficoltà nella vita di tutti i giorni.

I fondi saranno destinati anche a Croce Rossa, Croce Bianca e altre organizzazioni di volontariato sanitario e sociale che da vicino danno un servizio alla nostra comunità