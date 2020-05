Investita mentre va al lavoro, Romina morta per ferita alla testa

Sono stati depositati gli esiti dell’autopsia compiuta sul corpo della povera Romina Silvana Tagni, la quarantenne argentina investita da un camion lo scorso mese di novembre mentre si recava al lavoro in bicicletta al polo logistico di Castel San Giovanni. L’esperta nominata dalla Procura di Piacenza, Chiara Turchi del laboratorio di genetica forense della facoltà di medicina dell’Università delle Marche con sede ad Ancona, ha depositato un’articolata relazione in cui sostanzialmente si dice che la donna è morta per una sola devastante ferita che l’ha uccisa e cioè quella alla testa.

