Castel San Giovanni, da domenica 24 maggio mercato a pieno regime

Giovedì 21 maggio il mercato a Castel San Giovanni sarà ancora riservato ai soli alimentari. Per il mercato a pieno regime bisognerà aspettare domenica 24. L’amministrazione ha deciso di prendersi qualche giorno in più per recepire tutte le nuove disposizioni previste per garantire l’accesso in sicurezza ai banchi. In cambio dovrebbero invece essere accolte le richieste degli ambulanti che nei giorni scorsi, per il tramite del presidente provinciale della Federazione Italiana Venditori Ambulanti Maurizio Fumi, avevano chiesto di non cambiare disposizione agli espositori.

