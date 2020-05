Pietro Ostuni lascia Piacenza: “Città dal cuore immenso”. Arriva Filippo Guglielmino

Cambio in questura



Dopo due anni il questore Pietro Ostuni lascia Piacenza per un incarico al Dipartimento della Pubblica sicurezza, al suo posto arriverà Filippo Guglielmino, milanese, attuale questore di Lecco. “Sono molto contento per il nuovo incarico che mi è stato assegnato, è un riconoscimento importante – ha dichiarato Ostuni -. Mi spiace lasciare Piacenza, sono molto legato a questa città, tanto che ho preso la residenza. Chi è nato qui a volte non si rende conto della fortuna che ha. I piacentini hanno un cuore immenso, questa è davvero una bella comunità”. La partenza è prevista a giugno.