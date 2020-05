Piromane in azione, altro rogo in città: in fiamme una panchina

Una panchina in fiamme lungo il Pubblico Passeggio e nuovo intervento dei vigili del fuoco chiamati ad evitare il peggio.

È successo questa notte, venerdì 22 maggio, quando una panchina in legno è stata data alle fiamme. Anche in questo caso sembra esserci la mano del piromane seriale che da mesi sta colpendo in diverse zone cittadine. Sul posto ieri anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.