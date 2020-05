Santa Rita, annullata la benedizione delle auto sullo stradone Farnese

Oggi (22 maggio) non si svolge la tradizionale ricorrenza liturgica di Santa Rita con la benedizione delle automobili e delle rose sullo stradone Farnese. I Figli di Sant’Anna – la congregazione che regge il santuario – lo hanno deciso in sintonia con i protocolli anti-Coronavirus per evitare pericolosi assembramenti di persone. Alle 11 tuttavia si tiene la messa solenne celebrata dal vescovo Gianni Ambrosio, visibile in streaming (youtube.com/piacenzadiocesitv) e celebrata non in forma pubblica. La chiesa di Santa Rita, con ingressi contingentati, resta aperta dalle ore 6 alle 11. Riapre poi alle ore 14 e fino alle 21. Alle ore 19 si tiene la messa abituale. In chiesa è disponibile per i fedeli un certo quantitativo di rose già benedette.

