“Via Rogerio riasfaltata solo a metà, buche e toppe da montagne russe”

Toppe d’asfalto, crepe e dissesti. Le lamentele dei piacentini scorrono lungo via Rogerio, strada parallela a viale Dante che è disseminata di buche e tratti di superficie sconnessa. “Quando si passa in auto – esclama un residente – sembra di salire sulle montagne russe”. Nei giorni scorsi, in realtà, l’amministrazione comunale ha concluso la riasfaltatura di via Rogerio. “Ma solo di una parte – segnala il consigliere comunale Luigi Rabuffi (Piacenza in Comune) – e non di tutta l’arteria. La metà di via Rogerio compresa tra l’incrocio con via da Pordenone e via Scoto è a dir poco malmessa. Il manto si trova in queste condizioni da ormai tre anni – anche a causa del cantiere di installazione della fibra ottica e rifacimento della fognatura che hanno devastato la carreggiata”.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà