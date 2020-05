Assembramenti, controlli a tappeto nei locali. Pubblico passeggio osservato speciale

Lunedì sera di controlli nei locali piacentini per polizia, guardia di finanza e polizia locale. Al centro dell’attenzione il rispetto delle norme anticontagio da parte degli esercenti e degli avventori di bar e ristoranti. Numerose persone sono state identificate nella serata di ieri, lunedì 25 maggio. I controlli hanno riguardato il rispetto delle disposizioni previste per l’interno e l’esterno dei locali e le distanze di sicurezza tra i clienti e le persone in generale. Gli assembramenti sono vietati e alcuni locali nel fine settimana in provincia sono stati multati proprio a causa di clienti che non hanno rispettato la distanza di almeno un metro. Osservato speciale il Pubblico Passeggio di Piacenza dove nel fine settimana si è scatenata la movida notturna che ha suscitato la protesta da parte dei residenti. Dalla questura di Piacenza hanno fatto sapere che le verifiche proseguiranno anche nei prossimi giorni.

