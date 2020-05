Una ciclista investita e sbalzata alla Besurica: d’urgenza in ospedale

Attimi di grande paura oggi, mercoledì 27 maggio, lungo via della Besurica. Per cause da accertare, una donna in bicicletta che provvedeva verso l’interno del quartiere è stata investita da un’auto. La ciclista è stata sbalzata ed è atterrata pesantemente sull’asfalto, riportando un trauma è una ferita al capo. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli uomini del 118 e della Croce Rossa che hanno condotto la giovane all’ospedale. Le sue condizioni non sarebbero fortunatamente troppo gravi. Ad occuparsi degli accertamenti di rito, una pattuglia della polizia municipale.

