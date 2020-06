Si è concluso l’intervento di bonifica all’interno del parco della Galleana, dove era stato rinvenuto stamattina (5 giugno) un ordigno bellico di piccole dimensioni. L’area verde, la cui chiusura era inizialmente stata prevista in via precauzionale in tarda mattinata, è stata riaperta al pubblico ed è nuovamente fruibile in piena sicurezza.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà