Piscina non riapre, gli abbonati: “Che fine fanno i nostri soldi?”

“Che fine fanno i soldi dei nostri abbonamenti? . Si apre un altro capitolo nella questione della mancata riapertura della piscina comunale di Castel San Giovanni dopo che il gestore, la società Sport Management di Verona, ha annunciato di voler recedere. Ora a farsi sentire sono alcuni abbonati che hanno pagato per un servizio di cui hanno usufruito in parte o per nulla. “Tutto quello che sappiamo – dicono – lo apprendiamo dai giornali o da qualche scarno comunicato. Nessuno si è degnato di contattarci. Alcuni di noi hanno scritto alla società senza ricevere risposta. Il danno che è stato creato – proseguono – non riguarda solo noi, ma riguarda un’intera comunità di 15 mila abitanti che è stata presa in giro”

