Castel San Giovanni, sarà riparato il tetto della piscina: opera da 20mila euro

Verrà finalmente riparato il tetto della piscina scopribile (vasca invernale) di via Mulini. L’amministrazione comunale ha reperito tra le pieghe del bilancio i 20mila euro necessari a sistemare, si spera in via definitiva, il meccanismo che consente al tetto di ritrarsi e che tante volte ha dato segni di malfunzionamento.

I lavori, assicura l’assessore Massimo Bollati, non interferiranno con l’attività natatoria che proseguirà senza subire interruzioni. Nella variazione al bilancio con cui sono stati trovati i soldi per riparare il tetto della piscina comunale vengono stanziati fondi anche per le iniziative natalizie (15 mila euro) e per allargare il centro diurno per disabili di viale Amendola (40 mila euro).