Castel San Giovanni, presentata un’offerta per la piscina comunale

C’è un’offerta per gestire la piscina di Castel San Giovanni. Al bando per la gestione dal primo di settembre al 30 agosto 2024 hanno risposto quattro soggetti che hanno manifestato interesse. Uno solo ha formalizzato un’offerta.

Al momento non è dato sapere di che ditta si tratti. Nel frattempo, l’attuale gestione a cura di Activa 2 è ormai agli sgoccioli. Dal primo di settembre dovrà subentrare il nuovo gestore. Al termine dell’istruttoria verrà reso noto il nome di chi si è aggiudicato la gestione. Di certo c’è che Activa 2, che in molti speravano restasse, ha deciso di non ripresentarsi dopo che già a maggio aveva manifestato grave disagio per i costi di gestione insostenibili.

Per andare incontro ai costi schizzati alle stelle, l’amministrazione nel nuovo bando ha previsto un contributo di 64 mila euro. Una situazione ribaltata rispetto agli anni pre-Covid, quando era il gestore a riconoscere un canone al Comune.