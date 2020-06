Sosta selvaggia in piazza Cavalli, 24 sanzioni lo scorso fine settimana

Piazza Cavalli nelle serate dei fine settimana post lockdown si è trasformata in un parcheggio abusivo per auto. Una vecchia abitudine che è tornata con la riapertura dei locali. Numerose erano state le segnalazioni per la sosta selvaggia che i cittadini avevano notato nel cuore della città. La Polizia locale ha elevato 24 sanzioni per divieto di sosta nello scorso fine settimana e 27 in quello precedente. Il Comune intende risolvere definitivamente il problema con l’installazione delle telecamere, cinque quelle in arrivo. Il progetto già finanziato ha subito uno stop a causa dell’emergenza e l’iter per il bando è ripartito nei giorni scorsi. Gli occhi elettronici saranno attivi entro fine anno. Intanto proseguono i controlli della Polizia locale.

