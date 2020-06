Paura a Borgonovo: dopo lo schianto l’auto è distrutta dalle fiamme

In via Torchio



Grande paura nella prima mattinata di oggi, sabato 13 giugno, a Borgonovo. In via Torchio, intorno alle 6.30, un’Audi A3 con a bordo una coppia di giovani ha sbandato ed è andata a sbattere contro un muro. Nulla di particolarmente grave fino a quando però, dal motore, è divampato un incendio che, in pochissimi secondi ha avvolto l’automobile, distruggendola. Nessuna conseguenza per i due giovani occupanti, sono stati i vigili del fuoco ad occuparsi del definitivo spegnimento e della messa in sicurezza dell’area.