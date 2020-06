Statale 45 si colora di azzurro, ma è la perdita di una sostanza

La strada si è colorata di azzurro sulla Statale 45. Una botte che trasportava materiale per i trattamenti con fungicida ha evidentemente perso parte della sostanza, in zona Pontevangaro lasciando una scia color azzurro acceso lungo parte della carreggiata, per diversi metri, subito notata dal vicepresidente dell’associazione provinciale apicoltori piacentini, Salvatore Ziliani, il quale, preoccupato dalle condizioni ambientali, ha segnalato l’accaduto alle autorità competenti, soprattutto dopo aver notato che era stata abbandonata una tanica della stessa sostanza a bordo della strada.

