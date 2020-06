In arrivo a Piacenza 368mila euro per la realizzazione di nuove piste ciclabili. Il via libera è arrivato dalla Conferenza unificata al decreto proposto dal ministro alle infrastrutture e trasporti Paola De Micheli che stanzia complessivamente – in tutta Italia – 137,2 milioni di euro da destinare alla progettazione e costruzione di nuove ciclovie urbane, ciclostazioni e di altri interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina. Nel nostro territorio la ripartizione prevede circa 138mila euro per il 2020 e 230mila euro per il 2021.

