Premio “Solidarietà per la vita” alla Croce Rossa di Piacenza

Il premio “Solidarietà per la vita Santa Maria del Monte”, giunto alla 30esim edizione, quest’anno verrà assegnato alla Sezione di Piacenza della Croce Rossa Italiana.

In Commissione, presieduta dal prefetto Maurizio Falco, sono intervenuti l’avvocato Corrado Sforza Fogliani, presidente del Comitato Esecutivo della Banca di Piacenza, l’avvocato Gianmarco Maiavacca, della segreteria del Comitato Esecutivo della Banca di Piacenza, don Gianni Quartaroli, rettore del Santuario del Monte, Franco Albertini, sindaco di Alta Val Tidone, accompagnato dall’assessore Giovanni Dotti e Giuliana Ceriati, Ispettrice regionale delle infermiere volontarie della Croce Rossa.

Il riconoscimento, per la prima volta, è stato attribuito a un ente e non ad un singolo protagonista, in relazione al ruolo svolto nel corso della grave pandemia che ha colpito pesantemente anche i nostri territori.

Questa la motivazione:

“La Croce Rossa Italiana-Sezione di Piacenza ha rinnovato – con l’impegno profuso nel combattere il contagio del Coronavirus, insieme a tanti altri organismi ed al personale medico e paramedico – la sua storica tradizione di soccorso ai bisognosi, interprete ineguagliabile dei principii del diritto internazionale umanitario operando nel campo sanitario come in quello sociale. Esempio preclaro di continuità nell’attività di soccorso e di assistenza”.

Il premio verrà consegnato dal prefetto, il prossimo 28 giugno alle ore 18.00, presso il Santuario di Santa Maria del Monte, alla presenza del cardinale Giovanni Battista Re.

Nel rispetto delle vigenti normative in materia di contenimento della diffusione del Covid -19 la cerimonia sarà strettamente riservata agli invitati.