San Polo, dimesso l’ultimo paziente in quarantena. Palazzine vuote ma pronte per l’eventuale nuova ondata

Ora le palazzine “Falco” e “Aquila” sono vuote. Non ci sono più pazienti Covid nel centro-quarantena di San Polo, allestito oltre due mesi fa nella base dell’Aeronautica militare fra Podenzano e Turro. La struttura di degenza – gestita dall’Ausl di Piacenza con i volontari di Croce Rossa – si è liberata nei giorni scorsi, a riprova di come l’epidemia da Coronavirus abbia mollato la presa sul nostro territorio. La base logistica, come indicato in una recente delibera dell’azienda sanitaria locale, resta disponibile a finalità anti-contagio fino al 30 giugno (data eventualmente prorogabile).

Fatto sta che, ad oggi, le stanze dell’area militare non sono più occupate: in queste settimane erano state destinate all’isolamento delle persone clinicamente guarite, ma ancora positive al Covid e impossibilitate a tornare a casa.

“E’ un ottimo segnale – commenta il sindaco di Podenzano Alessandro Piva – perché significa che il quadro sanitario sta evolvendo positivamente. Ma restiamo pronti a utilizzare il centro-quarantena di San Polo anche in futuro, rendendo disponibili alcuni locali al secondo piano delle palazzine in vista di un’eventuale seconda ondata di pandemia”.