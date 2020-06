Al via il centro estivo di Spazio 4.0 con musica, giochi e laboratori

All’ingresso un ragazzino originario del Marocco esclama una parola in dialetto. Nulla di cui stupirsi: “Sono nato qua, e sono piacentino!”. Ecco riassunto lo spirito di Spazio 4.0, il centro d’aggregazione giovanile in via Manzoni: un luogo di crescita e integrazione nel tessuto multiculturale della città. Lo sarà anche nel mese di luglio, dal mattino alla sera: l’amministrazione comunale ha infatti presentato la nuova edizione del centro estivo di Spazio 4.0, gestito dall’associazione Placentia Superba.

“Sarà aperto dal 6 al 31 luglio, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 13, con possibilità di prolungamento delle attività fino alle 14 per chi vorrà – spiegano l’assessore Luca Zandonella e l’educatrice Elisa Agnelotti -. Il servizio si rivolge ai bambini di età superiore ai 6 anni e ai ragazzi fino ai 17 anni compiuti, provenienti da tutti i quartieri della città e anche dai comuni della provincia. Il grest offrirà attività in musica, giochi, laboratori grafico-pittorici e manipolativi, nonché attività ricreative e manuali all’aperto. Le attività saranno specificamente pensate per limitare i contatti e permettere di osservare le norme sul distanziamento sociale”.

Le iscrizioni sono aperte. Per aderire le famiglie devono recarsi nella sede di Spazio 4.0.