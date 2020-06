In arrivo il caldo africano, weekend tropicale con temperature che sfiorano i 40 gradi

Dopo un inizio di giugno all’insegna dell’incertezza, l’estate entra nel pieno della stagione, dal punto di vista meteorologico. E sono in arrivo giornate bollenti. Nelle prossime ore, sull’Italia, arriva l’alta pressione africana, che porterà un significativo aumento delle temperature, fino a raggiungere picchi di 40 gradi, in alcune zone. Sulla pianura padana sono attesi 36 gradi e sole per diversi giorni. Il tempo sarà soleggiato ovunque, a parte isolati temporali sui confini alpini.

“E’ la prima ondata di caldo dell’estate – spiega Vittorio Marzio di MeteoValnure.it – siamo in presenza di una vasta area di anticiclone e la nostra provincia ne subirà gli effetti. Avremo giornate belle che ci riportano al clima estivo, dopo una partenza un pò travagliata”.