Niente fiera di Sant’Antonino, il comune ha deciso: mercato cittadino fino alle 21

Sabato 4 luglio, il mercato cittadino di piazza Cavalli e piazza Duomo prolungherà l’orario fino alle 21. Lo ha stabilito il comune di Piacenza. Stamattina, 30 giugno, l’assessore al commercio Stefano Cavalli incontra i rappresentanti delle categorie economiche per illustrare i dettagli della decisione, assunta dopo aver consultato gli operatori stessi. “Abbiamo ascoltato le esigenze degli ambulanti – spiega Cavalli – e abbiamo optato per questa soluzione”. L’annullamento della fiera di Sant’Antonino, per la mancanza dei requisiti di sicurezza richiesti dalla Regione in virtù dell’emergenza Coronavirus, aveva creato più di un mal di pancia tra gli ambulanti coinvolti. L’amministrazione si era però resa disponibile ad allungare per tutta la giornata la permanenza del mercato tradizionale. Ieri è stato stabilito che le bancarelle potranno restare fino a sera.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà