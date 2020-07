“Sbagliato abbattere altri platani”. L’assessore: “Problemi di instabilità”

Fa discutere l’abbattimento di alcuni platani in viale Sant’Ambrogio a Piacenza. La residente Roberta Rocca si lamenta: “Noi abitanti non siamo stati avvertiti a proposito di questo intervento imminente e così impattante. Proprio pochi giorni fa, i giardinieri comunali avevano provveduto alla potatura degli alberi. Ma ora, purtroppo, hanno deciso di eliminarli. Queste piante ci proteggevano dal sole e dallo smog. Era davvero necessario rimuoverle?”.

LA REPLICA DEL COMUNE – Si tratta dello sradicamento di due platani all’angolo fra viale Sant’Ambrogio e via Giarelli, sul marciapiede davanti alle abitazioni: “I tecnici comunali hanno provveduto a eseguire un abbattimento programmato a seguito delle indagini effettuate dagli agronomi – chiarisce l’assessore al verde pubblico Paolo Mancioppi – proprio come nel caso dei platani sul Facsal. Questi alberi erano instabili, perciò l’area è stata messa in sicurezza”. La ripiantumazione, probabilmente, avverrà tra circa un anno.