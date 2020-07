Maxi incendio in azienda agricola, in fiamme centinaia di rotoballe. Vacche e vitelli in salvo

Un maxi incendio di rotoballe si è sviluppato oggi, domenica 5 luglio, in località Case Bruciate, nel comune di Borgonovo. Sono svariati quintali di foraggio ad essere andati in fumo mentre i vigili del fuoco sono impegnati a soffocare un rogo per il quale non si conoscono ancora le cause dell’innesco. Non si registrano fortunatamente feriti o intossicati. Una densa colonna di fumo è visibile a distanza. Suo posto diverse squadre di pompieri. Sono state tratti in salvo vacche e vitelli che, a causa della vicinanza con il rogo, hanno rischiato di essere investiti dalla fiamme. Si tratta del secondo incendio di simili dimensioni che interessa questa azienda agricola, già colpita infatti nel 2014: allora furono divorate dalle fiamme oltre 2mila rotoballe.

