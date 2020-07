Picchia l’ex compagna a cui non può avvicinarsi: arrestato

Prima l’ha raggiunta nonostante il divieto assoluto di avvicinamento. E poi l’ha picchiata in mezzo alla strada in centro storico. Un cittadino ivoriano è stato arrestato dalla squadra mobile di Piacenza per aver violato la misura di allontanamento dall’ex compagna a seguito di altri maltrattamenti avvenuti in passato. L’uomo è stato condotto in una cella delle Novate.

Un’altra violazione del divieto di avvicinamento è stata commessa nei giorni scorsi in città, quando un marocchino si è intrufolato più volte – attraverso il garage – nell’abitazione dell’ex compagna. L’uomo, che non poteva in alcun modo entrare in contatto con la donna per casi di violenza già accertati, è stato quindi sottoposto agli arresti domiciliari.