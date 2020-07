Tragica caduta in moto a Castelvetro: 58enne muore sul colpo

Si chiamava Alfredo Giuseppe Allegri e aveva 58 anni. Si tratta del centauro che ieri, sabato 18 luglio, ha perso la vita in località Cascina Bellina in seguito a una rovinosa caduta mentre viaggiava a bordo della sua moto. L’uomo viaggiava in direzione della sua abitazione quando, stando alle ricostruzioni, avrebbe perso il controllo della due ruote prima di cadere sull’asfalto. Nessun testimone ha assistito alla caduta, ma è stato un agricoltore della zona a lanciare l’allarme ai soccorritori una volta notata la motocicletta a terra. Inutili i tentativi di rianimazione operati sul posto dagli uomini del 118.

