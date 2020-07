Precipita da un sentiero a Ponte Organasco: 60enne ferita gravemente

Era andata con le amiche a prendere il sole in Trebbia, in località Ponte Organasco (comune di Ceriganle). Per raggiungere il greto del fiume la donna, una sessantenne residente a Voghera, ha percorso un sentiero che in alcuni tratti è molto ripido ed è scivolata cadendo rovinosamente a terra e rimediando ferite alla testa e al torace.

E’ accaduto questa mattina, 23 luglio, poco dopo le 13.00. In seguito alla caduta della donna, le amiche hanno subito avvertito il 118: sul posto la Croce Rossa di Marsaglia, l’automedica di Bobbio, gli operatori del Soccorso alpino e speleologico stazione Monte Alfeo, i vigili del fuoco di Bobbio e il comandante della stazione carabinieri di Ottone.

Visto il tipo di trauma, il medico ha richiesto l’invio dell’elicottero per il trasporto all’ospedale Maggiore di Parma. La donna, in condizioni serie, è stata quindi messa in salvo. Non è fortunatamente in pericolo di vita.