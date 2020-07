Auto fuori strada a Castelnuovo di Borgonovo, quattro feriti. Anche due minori

Grave incidente stradale nel pomeriggio di giovedì 30 luglio sulla provinciale 412R nel comune di Borgonovo, alle porte di Castelnuovo. Un’auto che proveniva da Pianello è uscita di strada e si è ribaltata in un campo. A bordo quattro persone, di cui due minorenni. Tutte e quattro hanno riportato serie ferite ma non sono in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e l’eliambulanza.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà