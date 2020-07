Polo didattico Volta, didattica mista: lezioni in presenza e online

A settembre una parte degli studenti del polo Volta riprenderanno le lezioni in presenza mentre per un’altra parte sarà necessario adottare a turno la didattica a distanza. Per gli studenti degli istituti superiori di Borgonovo non dovrebbero esserci problemi di spazio, mentre a Castel San Giovanni 18 delle 54 classi dovranno adottare una didattica mista con parte degli studenti a turno collegati on line.

L’articolo su Libertà