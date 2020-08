Via ai saldi: piacentini affollano il centro storico e non solo. Ottimisti i commercianti

Per 60 giorni

Per la prima volta dopo tanti anni i saldi sono cominciati nel periodo più “caldo” dell’anno. Oggi infatti è partita la stagione degli sconti anche a Piacenza. Una decisione nata per andare incontro alle difficoltà che il settore commerciale sta attraversando a causa dell’emergenza Coronavirus e alle esigenze manifestate dagli operatori commerciali nella fase di ripartenza al termine della fase di lockdown.

Questa mattina, 1 agosto, nonostante il gran caldo, molta gente ha affollato le vie del centro in cerca di occasioni. Le speranze di una buona riuscita dei saldi sta contagiando i commercianti, ma alcuni lamentano la scelta di farli partire troppo tardi. I piacentini non vogliono spendere molto, ma davanti ad alcuni negozi si sono formate delle code per entrare.