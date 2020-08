Ex chiesa Benedettine, porta sfondata: controllo anti-degrado

Controllo anti-degrado della polizia municipale nell’ex chiesa di via Benedettine. Lunedì pomeriggio le porte dell’edificio sono state trovate spalancate, così gli agenti sono intervenuti per verificare la presenza di eventuali bivacchi e richiudere la serratura con l’ausilio di catenaccio, fune e transenne. Probabilmente, l’ingresso è stato violato da qualche balordo, che tuttavia non ha lasciato segni di bivacco. Non è la prima volta in cui l’ex chiesa delle Benedettine – trascurata abbandonata da tempo – viene interessata da fenomeni di degrado e insicurezza.

