Agenzia delle entrate, niente più code disordinate: ecco gazebo e sedie all’ombra

Gazebo, transenne, sedie all’ombra e biglietti numerati. Così, dopo lunghe (ed estenuanti) settimane di code sotto il sole cocente, l’Agenzia delle entrate di Piacenza ha risolto i “cortocircuiti” nell’attesa fuori dagli sportelli. Adesso, all’esterno degli uffici di via Modonesi, i cittadini non devono più attendere l’accesso in maniera disordinata, al caldo per ore, stando in fila in piedi sul marciapiede.

Il Comune di Piacenza, infatti, ha concesso l’occupazione di suolo pubblico a partire da lunedì 27 luglio fino al 31 ottobre di quest’anno, allo scopo di “creare spazi con gazebo – si legge nei documenti – protetti dalle alte temperature stagionali, per le persone in attesa di entrare negli sportelli”. A richiederlo è stato proprio il direttore dell’Agenzia delle entrate con una nota ufficiale inviata a palazzo Mercanti.