“Vietato sedersi sui gradini”: i volontari dell’Auser presidiano le scalinate del centro storico

Anche i volontari over 65 dell’Auser scendono in campo per controllare le scalinate di Piacenza. Stamattina, durante il consueto mercato settimanale, gli operatori con la pettorina arancione si sono posizionati in alcune zone interdette dalla nuova ordinanza del sindaco Barbieri, sulle quali i cittadini non possono sedersi: i portici di palazzo Gotico, la basilica di Francesco, il Duomo, le piazzette Pescheria e Plebiscito, nonché l’ingresso del cinema Politeama in via San Siro. “Tanta gente, purtroppo, si siede ancora sui gradini – spiega la volontaria Loredana Manini – noi li avvertiamo e loro, gentilmente, si alzano”. Ma in diversi casi è arrivata sul posto la polizia municipale, comminando sanzioni da quattrocento euro (280 euro in caso di pagamento anticipato). E cominciano ad arrivare anche i primi ricorsi per l’assenza di cartelli.

