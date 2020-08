“Il Fuori Coro” delle polizie locali si congratula con gli agenti di Bobbio

“Una vita salvata, una vita strappata al tempo e alle acque, con un’azione rapidissima e portata a termine con successo proprio sul filo dei secondi”.

Arriva direttamente da “Il Fuori Coro”, gruppo di ufficiali e agenti della polizia locale appartenenti a vari comuni d’Italia, il messaggio di ringraziamento nei confronti degli agenti Manuel Martini ed Emanuele Bazzoni, che domenica 9 agosto hanno salvato (gettandosi in acqua e trascinandolo a riva) un trentenne che rischiava di annegare in Trebbia.

“Questa è la cronaca di una tragedia – prosegue il messaggio – una tragedia evitata grazie al lavoro ed alla professionalità di questi ragazzi della locale di Bobbio, che ancora una volta hanno dimostrato come il lavoro di polizia non sia solo codice e severità, intransigenza e rigore ma sia anche e soprattutto altruismo, spendersi per la comunità, per il prossimo in special modo quando questo è in difficoltà”.

IL MESSAGGIO COMPLETO