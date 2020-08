Compra la piscina sul web ma è un “bidone”: denunciati due truffatori

Un giovane piacentino acquista via internet una piscina fuori terra per il giardino di casa, versa un anticipo di 200 euro con un bonifico bancario e i due venditori, incassato l’anticipo, si dileguano. Grazie ad una serie di accertamenti i due sono stati identificati e denunciati per truffa dai carabinieri della compagnia di Bobbio. Si tratta di un ventiseienne di Scafati in provincia di Salerno e di un trentatreenne di Napoli. A rimanere raggirato un piacentino venticinquenne residente in Val Tidone. Il giovane aveva visto la piscina da comprare su un sito web e sempre grazie a questo sito aveva potuto contattare i due venditori che si sono poi rivelati dei truffatori. Gli imbroglioni hanno fornito le coordinate per il versamento e il giovane compratore ha invano atteso per giorni che la piscina da montare nel giardino gli fosse recapitata per posta. Non vedendo arrivare quanto richiesto ha cercato inutilmente di mettersi in contatto con i due campani. Alla fine compreso di essere caduto in un imbroglio il venticinquenne si è rivolto ai carabinieri di Bobbio, che effettuati una serie di accertamenti sono risaliti ai due campani che sono stati denunciati per truffa.

