Niente turni all’istituto don Orione: spazi disponibili per 120 studenti

Per i circa 120 studenti dell’Istituto di formazione professionale Endo Fap don Orione a settembre non ci sarà bisogno di turnazioni. Gli spazi delle due sedi, quella di Borgonovo che ospita sei classi dei corsi operatori dei sistemi elettrici ed elettronici e operatore meccanico, e quella di via Leonardo da Vinci a Piacenza per il corso grafici, hanno spazi tali da consentire il necessario distanziamento. Le incertezze più che agli spazi sono legate ad altri aspetti come ad esempio il trasporto scolastico. In base cioè agli arrivi degli studenti, se tutti insieme oppure scaglionati nel caso in cui i pullman del servizio pubblico non potessero contenerli tutti insieme, si dovranno regolare ingressi e di uscite in maniera differente.

L’articolo su Libertà