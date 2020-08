Piacentini che rientrano dall’estero, l’Ausl potenzia il servizio per effettuare i tamponi

Sono tantissime le persone residenti nella nostra provincia che, rientrando dalle vacanze da Paesi in cui l’epidemia sta salendo di livello, prenotano il tampone così come previsto dalla circolare del ministero della salute emanata lo scorso 12 agosto. Poiché i tempi di attesa per fare il tampone, a causa dell’elevato numero dei richiedenti si stavano allungando, l’Ausl informa di aver reso disponibili ulteriori posti per effettuare il test già nella giornata di lunedì 24 agosto. Dunque I cittadini che, rientrati da Spagna, Grecia, Croazia e Malta, hanno già prenotato il test ma vogliono anticiparlo possono farlo telefonando al numero verde Cuptel 800.651.941 per fissare un nuovo più ravvicinato appuntamento.

Sempre per venire incontro a tutti coloro che hanno necessità di effettuare il tampone, eccezionalmente per questo weekend, il Telecup sarà aperto sia sabato che domenica dalle 8.00 alle 14.00. L’azienda ricorda che in attesa dell’esito del tampone non è obbligatorio l’isolamento, ma è buona norma evitare frequentare ambienti molto affollati.