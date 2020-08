Torna Plastic free: dopo il Parco della Galleana ora Besurica e Montecucco

Dopo l’enorme successo della prima raccolta di plastica e rifiuti di vario tipo al Parco della Galleana lo scorso luglio, l’onlus ambientale Plastic Free annuncia due nuove uscite a Piacenza: la prima il 29 agosto al Parco di Montecucco alla Besurica, la seconda invece sarà il 5 settembre a San Nicolò per ripulire la riva del Trebbia. In entrambi i giorni l’orario di ritrovo sarà dalle 16:30.

Lo scorso mese, alla prima raccolta avevano partecipato una quarantina di piacentini che erano riusciti a raccogliere in meno di tre ore, 25 sacchi di rifiuti tra plastica e indifferenziata. Anche per le prossime date i sacchi per la raccolta verranno forniti dall’associazione ma nel rispetto di tutte le norme anti-covid, chi vorrà esserci dovrà presentarsi munito di mascherina e guanti.