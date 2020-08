“Discarica a cielo aperto a due passi dalla zona industriale”

Una discarica a cielo aperto in mezzo ai capannoni della zona produttiva. È la segnalazione che arriva a due passi dal polo logistico di Castel San Giovanni. La zona in questione è un parcheggio che termina in una strada cieca dove vi si trova di tutto: laterizi, sacchi dell’immondizia, lattine, plastica. In alcuni casi è evidente che l’area viene usata come latrina.

L’articolo sul quotidiano Libertà in edicola